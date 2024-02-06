Россия и Белоруссия работают над объединением списка экстремистов
- РИА Новости
По его словам, идею уже неоднократно обсуждали на уровне правоохранительных ведомств. Кроме того, как сообщил Крутой, порой у граждан вызывает недоумение, что часть признанных экстремистскими в России ресурсов публикуется в Белоруссии и наоборот. То же касается структур или людей, против которых не возбуждают уголовных дел.
«Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено», — цитирует посла БЕЛТА.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва и Минск будут работать над обеспечением равной и неделимой безопасности.
Также Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что отношения двух государств развиваются очень энергично.