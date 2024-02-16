RT поговорил с дядей девочки, погибшей в коляске из-за теракта ВСУ в Белгороде

RT поговорил с дядей годовалой девочки, погибшей в коляске во время атаки ВСУ на Белгород. Валерии Чихариной исполнился год за неделю до трагедии, рассказал мужчина.

Собеседник сообщил, что в семье устроили праздник, но дядя не смог присутствовать из-за болезни. Он хотел приехать к племяннице 17 февраля.

«Теперь некого поздравлять и некому подарок дарить. Жалею, что не получалось часто бывать в гостях у брата, последний раз я Лерочку держал на руках месяц назад», — рассказал мужчина.

Шестилетняя сестра Валерии в момент обстрела была в детском саду, она не пострадала.

Удар украинской армией по Белгороду был нанесён днём 15 февраля. Пострадавшими признаны 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило информацию об атаке войск Украины, но пока «не в состоянии» квалифицировать удар как военное преступление.