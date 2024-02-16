ТАСС: за ударом из РСЗО по Белгороду стоят боевики подразделения ВСУ «Кракен»

Расчёт РСЗО RM-70 Vampire, из которой был нанесён удар по Белгороду 15 февраля, состоял из боевиков националистического подразделения ВСУ «Кракен», сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Расчёт РСЗО состоял из радикалов — нацистов подразделения «Кракен», — сказал собеседник.

Удар украинской армией по Белгороду был нанесён днём 15 февраля. Пострадавшими признаны 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило информацию об атаке войск Украины, но пока «не в состоянии» квалифицировать удар как военное преступление.