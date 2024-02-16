RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: за ударом из РСЗО по Белгороду стоят боевики подразделения ВСУ «Кракен»

Короткая ссылка
Расчёт РСЗО RM-70 Vampire, из которой был нанесён удар по Белгороду 15 февраля, состоял из боевиков националистического подразделения ВСУ «Кракен», сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
ТАСС: за ударом из РСЗО по Белгороду стоят боевики подразделения ВСУ «Кракен»
  • РИА Новости

Расчёт РСЗО состоял из радикалов — нацистов подразделения «Кракен», — сказал собеседник.

Удар украинской армией по Белгороду был нанесён днём 15 февраля. Пострадавшими признаны 19 человек, ещё семь человек погибли, среди них ребёнок. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал установить личности всех лиц, причастных к теракту.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило информацию об атаке войск Украины, но пока «не в состоянии» квалифицировать удар как военное преступление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить