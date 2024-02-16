MWM: российские танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams
- РИА Новости
Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
Как отмечает автор материала, российский танк гораздо меньше, чем американский аналог.
«При этом Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но располагает пушкой более крупного калибра», — говорится в публикации.
Также в публикации сообщается, что российский танк обладает мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает технику хорошей проходимостью в экстремальных условиях.
Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.