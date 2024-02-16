MWM: российские танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams

Российские модернизированные танки Т-80БВМ по некоторым показателям превосходят в эффективности американские аналоги — Abrams.

Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

Как отмечает автор материала, российский танк гораздо меньше, чем американский аналог.

«При этом Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но располагает пушкой более крупного калибра», — говорится в публикации.

Также в публикации сообщается, что российский танк обладает мощным газотурбинным двигателем, который обеспечивает технику хорошей проходимостью в экстремальных условиях.

Ранее портал Business Insider писал, что немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams оказались бесполезными и не помогли ВСУ изменить ситуацию на фронте.