МО: звуковещательные станции ВС России включают для ВСУ похоронный марш

Звуковещательные станции Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции включают для украинской армии похоронный марш, сообщили в российском Министерстве обороны.

По словам командира звуковещательной станции с позывным Дед, для украинских войск включают разные звуки, в том числе звуки тяжёлой гусеничной техники.

«До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ, погибших», — сказал командир.

Военный добавил, что расчёты этих станций направлены на подрыв морально-психологического состояния солдат ВСУ.

Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках.