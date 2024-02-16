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МО: звуковещательные станции ВС России включают для ВСУ похоронный марш

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Звуковещательные станции Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции включают для украинской армии похоронный марш, сообщили в российском Министерстве обороны.
МО: звуковещательные станции ВС России включают для ВСУ похоронный марш
  • РИА Новости

По словам командира звуковещательной станции с позывным Дед, для украинских войск включают разные звуки, в том числе звуки тяжёлой гусеничной техники.

«До этого, когда выдвигались в другие районы, там был похоронный марш на протяжении пяти часов, крики детей, женщин, фамилии военнослужащих ВСУ, погибших», — сказал командир.

Военный добавил, что расчёты этих станций направлены на подрыв морально-психологического состояния солдат ВСУ.

Ранее газета The Washington Post писала, что военнослужащие ВСУ испытывают истощение и падение боевого духа на фоне серьёзной нехватки пехоты в украинских войсках.

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