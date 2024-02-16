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Марочко: морги Харькова переполнены телами украинских солдат

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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные госпитали и гражданские медучреждения города Харькова испытывают острую нехватку мест в моргах в связи с высокими потерями ВСУ.

По его словам, мест в моргах для гражданского населения Украины нет.

«Под места хранения трупов уже используют хозпостройки и полуподвальные помещения», — цитирует Марочко РИА Новости.

Эксперт отметил, что данный факт связан с резким ростом потерь вооружённых формирований Украины не только в зоне боевых действий, но и в самом городе.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что, по поступающим с Украины данным, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил распространение любых данных о потерях украинских военных в Селидове (ДНР) после мощного обстрела со стороны ВС России.

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