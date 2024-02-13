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Маргарита Симоньян: с Украины пишут, что Сырский запретил сообщать о потерях ВСУ в Селидове

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что, по поступающим с Украины данным, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский запретил распространение любых данных о потерях украинских военных в Селидове (ДНР) после мощного обстрела со стороны ВС России.
Маргарита Симоньян: с Украины пишут, что Сырский запретил сообщать о потерях ВСУ в Селидове
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале. 

«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши», — заявила Симоньян.

По её словам, в Селидове тренировали ораву ВСУ для участия в боевых действиях в Авдеевке.

Она добавила, что, по поступающим данным, потери ВСУ могут составлять 1,5 тыс. человек. 

Ранее Военная хроника сообщила об ударе по построению пехоты украинской армии на полигоне в городе Селидово в ДНР.

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