Маргарита Симоньян: с Украины пишут, что Сырский запретил сообщать о потерях ВСУ в Селидове
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«С Украины пишут, что Сырский запретил любую инфу о потерях в Селидово, куда мощно ударили наши», — заявила Симоньян.
По её словам, в Селидове тренировали ораву ВСУ для участия в боевых действиях в Авдеевке.
Она добавила, что, по поступающим данным, потери ВСУ могут составлять 1,5 тыс. человек.
Ранее Военная хроника сообщила об ударе по построению пехоты украинской армии на полигоне в городе Селидово в ДНР.