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РИА Новости: ВС России создали «подземный город» на Херсонском направлении

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Российские военные создали «подземный город» для личного состава группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Как мы видели, все блиндажи, где у нас проживает личный состав, укрыты аэродромными плитами, на них — земляными насыпями», — рассказал один из российских военных.

Отмечается, что главной целью сооружения является сохранение личного состава для выполнения боевых задач.

Ранее мотострелки группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении.

Также артиллеристы группировки «Запад» пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ.

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