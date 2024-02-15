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Экс-разведчик Риттер: «Искандеры» ВС России уничтожили два батальона ВСУ

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные нанесли удар по ВСУ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» и уничтожили два украинских батальона.

«Речь идёт о 200 убитых и 300 раненых, это число будет расти. Они просто разнесли пару батальонов прямо на месте», — отметил он в эфире YouTube-канала Ask The Inspector.

Риттер добавил, что российские войска наносят удары по резервам украинской армии в тылу, чтобы предотвратить их сосредоточение на фронте.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что «Искандер» и ракеты «Кинжал» нужно оперативно доработать с учётом опыта спецоперации.

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