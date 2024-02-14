Шойгу: «Искандер» и «Кинжал» нужно оперативно доработать с учётом опыта СВО
Как следует из опубликованного в Telegram-канале оборонного ведомства сообщения, Шойгу отметил, что это касается и систем ПЗРК, и ОТРК «Искандер» и «Кинжал», и всего, что требуется для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Министр обороны России 14 февраля проинспектировал выполнение гособоронзаказа по производству переносных и оперативно-тактических ракетных комплексов в Подмосковье.
В числе прочего ему показали образцы противотанкового комплекса «Хризантема-С» и опорно-пусковую установку «Джигит».