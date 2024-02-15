RT в Telegram
Подпишись

МИД: Киев показал пренебрежение к безопасной работе мирных атомных объектов

Короткая ссылка
Киевский режим снова продемонстрировал полное пренебрежение вопросами безопасной работы мирных атомных объектов, а также стремление добиваться целей любыми способами. Об этом говорится в заявлении МИД России об атаке ВСУ на Энергодар.
МИД: Киев показал пренебрежение к безопасной работе мирных атомных объектов
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

В дипведомстве напомнили, что украинские войска вчера ударили по городу ударными дронами, один из которых попал в административное здание, а три остальных были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

«Рассчитываем, что руководство МАГАТЭ всё-таки займёт ответственную позицию и недвусмысленно укажет на Киев как на единственный источник угрозы надёжному функционированию ЗАЭС», — заявил МИД.

7 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить