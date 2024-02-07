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Гросси: МАГАТЭ не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не готово назвать сторону, с которой велись обстрелы Запорожской АЭС.
Гросси: МАГАТЭ не готово назвать виновников обстрелов Запорожской АЭС
  • Gettyimages.ru

По его словам, в мае 2023 года агентство получило полномочия от Совбеза ООН на мониторинг ситуации, связанной с вооружённым конфликтом. 

«Что было до этого времени, в частности летом 2022 года, мы прокомментировать никак не можем», — цитирует ТАСС Гросси.

Он продолжил, что также необходимо дождаться и проанализировать всю доступную информацию относительно того периода, когда у МАГАТЭ появился мандат на мониторинг.

«Мы не можем делать никаких скоропостижных выводов», — отметил Гросси.

В августе 2023 года советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявлял, что украинские военные за сутки совершают до десяти попыток атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотников.

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