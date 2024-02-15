RT в Telegram
Подпишись

Ермак доложил помощнику Байдена о положении ВСУ на фронте

Короткая ссылка
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по телефону доложил помощнику президента США по нацбезопасности о ситуации, в которой оказались украинские войска на фронте.
Ермак доложил помощнику Байдена о положении ВСУ на фронте
  • AFP
  • © Efrem Lukatsky

«Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте и насущных нуждах Сил обороны Украины», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Ермак попросил усилить системы ПВО Украины, чтобы противостоять ударам ВС России, и выразил надежду, что палата представителей США вскоре поддержит законопроект о выделении финансирования на поставки нового оружия для украинской армии.

Сам Джейк Салливан убеждён, что большинство американцев поддерживают Украину и выступают за продолжение поставок оружия украинской армии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить