Ермак доложил помощнику Байдена о положении ВСУ на фронте

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак по телефону доложил помощнику президента США по нацбезопасности о ситуации, в которой оказались украинские войска на фронте.

«Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте и насущных нуждах Сил обороны Украины», — сообщает пресс-служба Зеленского.

Ермак попросил усилить системы ПВО Украины, чтобы противостоять ударам ВС России, и выразил надежду, что палата представителей США вскоре поддержит законопроект о выделении финансирования на поставки нового оружия для украинской армии.

Сам Джейк Салливан убеждён, что большинство американцев поддерживают Украину и выступают за продолжение поставок оружия украинской армии.