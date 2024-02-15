Ермак доложил помощнику Байдена о положении ВСУ на фронте
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«Ермак проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте и насущных нуждах Сил обороны Украины», — сообщает пресс-служба Зеленского.
Ермак попросил усилить системы ПВО Украины, чтобы противостоять ударам ВС России, и выразил надежду, что палата представителей США вскоре поддержит законопроект о выделении финансирования на поставки нового оружия для украинской армии.
Сам Джейк Салливан убеждён, что большинство американцев поддерживают Украину и выступают за продолжение поставок оружия украинской армии.