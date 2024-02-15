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Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине

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Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине, документ разрешает выращивать марихуану в медицинских целях.
Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

Как пишет «СТРАНА.ua», согласно нормам закона, производство лекарств из каннабиса будет контролироваться, а выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие лицензию и GMP-сертификат.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее раскритиковал решение принять законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине. По его словам, речь идёт не о попытках «облегчить страдания» раненых украинских солдат, а об огромном бизнесе.

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