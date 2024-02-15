Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса на Украине, документ разрешает выращивать марихуану в медицинских целях.

Как пишет «СТРАНА.ua», согласно нормам закона, производство лекарств из каннабиса будет контролироваться, а выращивать марихуану смогут только юридические лица, получившие лицензию и GMP-сертификат.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее раскритиковал решение принять законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине. По его словам, речь идёт не о попытках «облегчить страдания» раненых украинских солдат, а об огромном бизнесе.