Депутат Рады Кучеренко не поддержал решение легализовать каннабис на Украине

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко раскритиковал решение принять законопроект о легализации медицинского каннабиса на Украине.

Он отметил, что сторонники данной инициативы считают Украину «страной больных». По словам депутата, поддерживающие легализацию каннабиса в последнее время «устраивали истерики» и обвиняли противников в том, что они не хотят «облегчить страдания» раненых украинских солдат.

Как написал Кучеренко в своих соцсетях, на самом деле всё оказалось не так, речь идёт не о раненых, а об огромном бизнесе.

«Оказывается, что речь уже идёт о «10 млн украинцев, которые уже сейчас все страдают от посттравматических синдромов, стрессов и других ментальных расстройств», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла во втором чтении проект о легализации медицинского каннабиса.