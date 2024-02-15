В Белгороде погиб студент из Сирии в результате ракетного обстрела армии Украины
- AFP
Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Сегодня при террористическом обстреле со стороны ВСУ погиб студент из Сирии Белгородского государственного института искусств и культуры. Мохамад Шенани обучался на факультете социально-культурной и информационно-библиотечной деятельности, в момент отстрела находился в торговом центре. Институт связывается с родными студента. Скорбим», — говорится в заявлении.
Также от удара ВСУ погибла сотрудница БелГУ Любовь Губкина.
Всего в городе погибли семь человек.