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Путин: ветераны-афганцы добровольно участвуют в специальной военной операции

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Ветераны боевых действий в Афганистане, принимающие участие в специальной военной операции на Украине в качестве добровольцев, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: ветераны-афганцы добровольно участвуют в специальной военной операции
  • globallookpress.com

В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме по случаю 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана указывается, что ветераны-афганцы также оказывают поддержку семьям погибших товарищей.

«Сегодня ветераны-афганцы в рядах добровольцев участвуют в специальной военной операции, оказывают поддержку семьям погибших товарищей, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи», — отметил Путин.

Ранее в Кургане вручили награды военнослужащим в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана.

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