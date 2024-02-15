Путин: ветераны-афганцы добровольно участвуют в специальной военной операции
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В опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме по случаю 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана указывается, что ветераны-афганцы также оказывают поддержку семьям погибших товарищей.
«Сегодня ветераны-афганцы в рядах добровольцев участвуют в специальной военной операции, оказывают поддержку семьям погибших товарищей, уделяют огромное внимание патриотическому воспитанию молодёжи», — отметил Путин.
Ранее в Кургане вручили награды военнослужащим в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана.