В Кургане вручили награды военнослужащим в честь годовщины войны в Афганистане
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Об этом сообщает URA.RU.
«Настоящая элита здорового общества — это воины, которые готовы отдать жизнь за свою страну и народ. Вам было особенно тяжело, потому что вы были в самом начале этого пути. За это вам спасибо», — сказал Шумков.
Так, например, орденом Мужества наградили младшего лейтенанта Владимира Нестерова.
Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Попову с 101-летием.