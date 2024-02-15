В Кургане вручили награды военнослужащим в честь годовщины войны в Афганистане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил военнослужащих на митинге в честь годовщины войны в Афганистане.

Об этом сообщает URA.RU.

«Настоящая элита здорового общества — это воины, которые готовы отдать жизнь за свою страну и народ. Вам было особенно тяжело, потому что вы были в самом начале этого пути. За это вам спасибо», — сказал Шумков.

Так, например, орденом Мужества наградили младшего лейтенанта Владимира Нестерова.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Попову с 101-летием.