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В Кургане вручили награды военнослужащим в честь годовщины войны в Афганистане

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил военнослужащих на митинге в честь годовщины войны в Афганистане.
В Кургане вручили награды военнослужащим в честь годовщины войны в Афганистане
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Настоящая элита здорового общества — это воины, которые готовы отдать жизнь за свою страну и народ. Вам было особенно тяжело, потому что вы были в самом начале этого пути. За это вам спасибо», — сказал Шумков.

Так, например, орденом Мужества наградили младшего лейтенанта Владимира Нестерова.

Ранее сообщалось, что губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Попову с 101-летием.

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