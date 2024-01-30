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Власти Тверской области поздравили ветерана Попову с 101-летием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Анну Попову с 101-летием.
Власти Тверской области поздравили ветерана Попову с 101-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Вы самоотверженно боролись за свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, приняли участие в судьбоносных сражениях с врагом за Сталинград, Донбасс, Крым. Ваши победы, ваша нравственная высота — это источник сил и пример мужества для новых поколений защитников Отечества», — отмечается в поздравлении.

Попова награждена медалями «За боевые заслуги», «Победа в Сталинградской битве», «За взятие Кёнигсберга».

Ранее сообщалось, что выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда» открылась во Владивостоке в мультимедийном центре «Россия — моя история».

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