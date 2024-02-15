Гладков: 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что 128 квартир и 34 машины повреждены при обстреле Белгорода со стороны украинской армии.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, в Белгороде в 128 квартирах десяти многоквартирных домов выбиты окна.

Глава региона добавил, что различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях. При этом осколками повреждены 34 автомобиля.

«Также повреждены четыре магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий», — заявил Гладков.

Также губернатор сообщил, что в Белгородском районе при обстреле повреждены четыре многоквартирных и девять частных домов.

Днём 15 февраля ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО RM-70. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили в воздухе 14 реактивных снарядов.

В результате удара погибли шесть человек, в том числе ребёнок. Ранения получили 17 человек, шесть из них остаются в тяжёлом состоянии.