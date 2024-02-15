Число госпитализированных после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 15
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«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них восемь в реанимации», — приводит ТАСС заявление.
Также сообщается, что в приёмном покое скончались женщина и ребёнок.
Кроме того, в Белгородской детской областной клинической больнице рассказали, что госпитализированы ещё двое несовершеннолетних.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек.