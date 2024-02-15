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Число госпитализированных после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 15

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В результате обстрела украинскими военными Белгорода госпитализированы 15 человек. Об этом сообщили в приёмном отделении городской больницы № 2.
Число госпитализированных после атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 15
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них восемь в реанимации», — приводит ТАСС заявление.

Также сообщается, что в приёмном покое скончались женщина и ребёнок.

Кроме того, в Белгородской детской областной клинической больнице рассказали, что госпитализированы ещё двое несовершеннолетних.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле ВСУ Белгорода погибли пятеро, пострадали ещё 18 человек.

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