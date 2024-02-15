Генпрокурор допустил, что какая-то страна может выдать премьера Эстонии России
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По его словам, международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту.
«В действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого», — сказал Пармас в интервью порталу Delfi.
Генпрокурор подчеркнул, что в случае экстрадиции Каллас в Россию эстонские власти лишь «разведут руками» и будут апеллировать к закону.
Помимо Каллас, МВД России объявило в розыск также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что эстонских политиков объявили в розыск за уничтожение советских памятников.