Генпрокурор допустил, что какая-то страна может выдать премьера Эстонии России

Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас не исключил, что какая-то страна может выдать России эстонского премьера Каю Каллас.

По его словам, международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту.

«В действительности мы не можем ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого», — сказал Пармас в интервью порталу Delfi.

Генпрокурор подчеркнул, что в случае экстрадиции Каллас в Россию эстонские власти лишь «разведут руками» и будут апеллировать к закону.

Помимо Каллас, МВД России объявило в розыск также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что эстонских политиков объявили в розыск за уничтожение советских памятников.