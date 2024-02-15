Режим КТО ввели в районе Белоруссии в связи с проведением учений

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в приграничном с Украиной Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии в связи с проведением учений. Об этом сообщили в районном исполнительном комитете.

РИА Новости

Ограничения на территории района не вводили, передаёт Sputnik Беларусь. Время завершения учений не приводится. Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии.