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Режим КТО ввели в районе Белоруссии в связи с проведением учений

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в приграничном с Украиной Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии в связи с проведением учений. Об этом сообщили в районном исполнительном комитете.
Режим КТО ввели в районе Белоруссии в связи с проведением учений
  • РИА Новости

Ограничения на территории района не вводили, передаёт Sputnik Беларусь

Время завершения учений не приводится.

Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии.

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