Режим КТО ввели в районе Белоруссии в связи с проведением учений
Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в приграничном с Украиной Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии в связи с проведением учений. Об этом сообщили в районном исполнительном комитете.
- РИА Новости
Ограничения на территории района не вводили, передаёт Sputnik Беларусь.
Время завершения учений не приводится.
Ранее сообщалось, что режим КТО ввели в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии.
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