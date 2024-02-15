В Белоруссии в приграничном с Украиной районе ввели режим КТО
- РИА Новости
Об этом сообщило издание «СЖ Лельчицы» со ссылкой на управление КГБ Белоруссии по Гомельской области.
Местных жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям силовиков.
О причинах введения такого режима не сообщается.
В январе государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что диверсионно-разведывательные группы, задачей которых является дестабилизация ситуации в Белоруссии, проходят подготовку на территории Украины.