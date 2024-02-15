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В Белоруссии в приграничном с Украиной районе ввели режим КТО

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Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном рядом с границей с Украиной.
В Белоруссии в приграничном с Украиной районе ввели режим КТО
  • РИА Новости

Об этом сообщило издание «СЖ Лельчицы» со ссылкой на управление КГБ Белоруссии по Гомельской области.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям силовиков.

О причинах введения такого режима не сообщается.

В январе государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что диверсионно-разведывательные группы, задачей которых является дестабилизация ситуации в Белоруссии, проходят подготовку на территории Украины.

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