В Белоруссии в приграничном с Украиной районе ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Лельчицком районе Гомельской области Белоруссии, расположенном рядом с границей с Украиной.

РИА Новости

Об этом сообщило издание «СЖ Лельчицы» со ссылкой на управление КГБ Белоруссии по Гомельской области. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и подчиняться требованиям силовиков. О причинах введения такого режима не сообщается. В январе государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович заявил, что диверсионно-разведывательные группы, задачей которых является дестабилизация ситуации в Белоруссии, проходят подготовку на территории Украины.