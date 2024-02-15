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Покинувшей Украину певице Повалий заочно предъявили обвинение в поддержке России

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Украинской певице Таисии Повалий заочно предъявили обвинение в поддержке России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генеральной прокуратуры Украины.
Покинувшей Украину певице Повалий заочно предъявили обвинение в поддержке России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Ведомство не стало раскрывать имени фигурантки, но опубликовало отретушированное фото артистки, которая являлась депутатом Верховной рады от «Партии регионов» и имела звание народной артистки Украины.

Повалий обвинили в «коллаборационистской деятельности», а также поддержке проводимой Россией специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

«Имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку президента России. В частности, участвует в различных политических акциях», — говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 198 человек, в числе которых оказались режиссёр Андрей Кончаловский и музыкальный продюсер Яна Рудковская.

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