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Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что его брат живёт в России

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что его старший брат живёт в России.
Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что его брат живёт в России
  • Gettyimages.ru

Его попросили прокомментировать слова российского оппозиционера Альфреда Коха, который заявил, что брат Подоляка является полковником КГБ и живёт в Москве.

Подоляк в ответ на это заявил, что не несёт ответственности за других взрослых людей.

«Точно так же, как и (главком ВСУ Александр. — RT) Сырский, и любой другой человек, родившийся в Советском Союзе. К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились», — сказал он.

По его словам, с родственниками из России «можно иметь разные взгляды и не общаться».

Ранее знакомая семьи главкома ВСУ Александра Сырского рассказала RT, что живущие в России родители украинского военного стыдились людям в глаза смотреть, когда узнали, чем он занимается на Украине.

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