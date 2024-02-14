Советник главы офиса Зеленского Подоляк признал, что его брат живёт в России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что его старший брат живёт в России.

Его попросили прокомментировать слова российского оппозиционера Альфреда Коха, который заявил, что брат Подоляка является полковником КГБ и живёт в Москве.

Подоляк в ответ на это заявил, что не несёт ответственности за других взрослых людей.

«Точно так же, как и (главком ВСУ Александр. — RT) Сырский, и любой другой человек, родившийся в Советском Союзе. К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не относились», — сказал он.

По его словам, с родственниками из России «можно иметь разные взгляды и не общаться».

Ранее знакомая семьи главкома ВСУ Александра Сырского рассказала RT, что живущие в России родители украинского военного стыдились людям в глаза смотреть, когда узнали, чем он занимается на Украине.