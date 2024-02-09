Знакомая семьи главкома ВСУ Александра Сырского рассказала RT, что живущие в России родители украинского военного стыдились людям в глаза смотреть, когда узнали, чем он занимается на Украине.

Как отметила собеседница RT, Александр Сырский и его брат Олег в детстве были «себе на уме». Родители же всю жизнь «прожили душа в душу», оба патриоты, всегда участвовали в «Бессмертном полку».

По мнению женщины, они «избаловали детей своей добротой», а о сыне-нацисте сейчас не говорят совсем, «будто его и не было никогда».

Ольга добавила, что некоторые жители Владимира, где живут родители главкома, винят их в том, что они вырастили «такого злодея».

«Мне их жалко по-человечески. Не дай Бог никому таких сыновей», — добавила собеседница.

Ранее RT нашёл письмо матери Сырского своему отцу, который погиб во время ВОВ, спасая товарищей от фашистов.