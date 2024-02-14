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На Украине рассматривают меры по регулированию работы Telegram в стране

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Глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Украины Ольга Герасимьюк заявила, что власти рассматривают вопрос принятия ряда мер с целью регулирования работы Telegram в стране.

Слова Герасимьюк приводит издание «СТРАНА.ua».

«На прошлой неделе я слышала от определённых депутатов мысли о том, что нам нужно принимать серьёзные меры (в отношении регулирования Telegram. — RT)», — сказала она.

При этом чиновница не уточнила, о каких именно мерах идёт речь.

Ранее представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юзов заявил, что Telegram является угрозой для безопасности страны.

В ноябре прошлого года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о возможной блокировке Telegram.

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