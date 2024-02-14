На Украине рассматривают меры по регулированию работы Telegram в стране
Слова Герасимьюк приводит издание «СТРАНА.ua».
«На прошлой неделе я слышала от определённых депутатов мысли о том, что нам нужно принимать серьёзные меры (в отношении регулирования Telegram. — RT)», — сказала она.
При этом чиновница не уточнила, о каких именно мерах идёт речь.
Ранее представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юзов заявил, что Telegram является угрозой для безопасности страны.
В ноябре прошлого года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о возможной блокировке Telegram.