Секретарь СНБО заявил о возможной блокировке Telegram в стране
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Об этом он заявил порталу LIGA.net.
Он сказал: «Поверьте, за нами не заржавеет» (в случае поступления соответствующих документов от профильных служб).
«У меня даже такого приложения нет ни в одном моём устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и «сидят» в вашем телефоне при необходимости», — сказал Данилов.
Он добавил, что Telegram используется «агентами влияния».
Ранее Данилов назвал аксиомой тезис, что воевать придётся всем украинцам.