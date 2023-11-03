Секретарь СНБО заявил о возможной блокировке Telegram в стране

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о возможной блокировке Telegram.

Об этом он заявил порталу LIGA.net.

Он сказал: «Поверьте, за нами не заржавеет» (в случае поступления соответствующих документов от профильных служб).

«У меня даже такого приложения нет ни в одном моём устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев и «сидят» в вашем телефоне при необходимости», — сказал Данилов.

Он добавил, что Telegram используется «агентами влияния».

Ранее Данилов назвал аксиомой тезис, что воевать придётся всем украинцам.