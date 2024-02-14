Берлин отказался признавать, что просил Москву отвести войска от Киева

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отказался признавать, что Берлин просил Москву отвести войска России от Киева в 2022 году во время переговоров в Стамбуле.

Журналист попросил чиновника отдельно подтвердить, что договорённостей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не существовало.

«Корректно», — ответил Хебештрайт, слова которого приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что переговоры в Стамбуле практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.

Он, в частности, сказал: «Мои коллеги во Франции и Германии говорили: «Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева». Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева».