Берлин отказался признавать, что просил Москву отвести войска от Киева
- РИА Новости
Журналист попросил чиновника отдельно подтвердить, что договорённостей об отводе войск от Киева между Москвой, канцлером Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном не существовало.
«Корректно», — ответил Хебештрайт, слова которого приводит РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что переговоры в Стамбуле практически завершились, но Киев выбросил эти договорённости, когда войска России отошли от Киева.
Он, в частности, сказал: «Мои коллеги во Франции и Германии говорили: «Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева». Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева».