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В ФРГ заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией

Das Erste: ВСУ не смогут победить в конфликте и вернуть территории

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Украинские военные не смогут победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные Киевом территории. Об этом в эфире телеканала Dar Erste заявил редактор Welt Штефан Ауст.
В ФРГ заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией
  • Gettyimages.ru

«Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий», — цитирует Ауста РИА Новости.

Он выразил мнение, что Киеву нужно срочно начать переговоры.

Также Ауст заявил, что необходимо было сделать всё, чтобы избежать конфликта на Украине.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что потребности Украины в снарядах сейчас в три раза превосходят возможности их производства в Германии.

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