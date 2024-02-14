В ФРГ заявили, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией

Украинские военные не смогут победить в конфликте с Россией и вернуть утраченные Киевом территории. Об этом в эфире телеканала Dar Erste заявил редактор Welt Штефан Ауст.

«Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина может победить и вытеснить русских с утраченных территорий», — цитирует Ауста РИА Новости.

Он выразил мнение, что Киеву нужно срочно начать переговоры.

Также Ауст заявил, что необходимо было сделать всё, чтобы избежать конфликта на Украине.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что потребности Украины в снарядах сейчас в три раза превосходят возможности их производства в Германии.