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Захарова: предложение обмена пленных ВСУ на останки Столыпина — пляски на костях

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложение украинской стороны об обмене пленных ВСУ на останки Петра Столыпина является плясками на костях.
Захарова: предложение обмена пленных ВСУ на останки Столыпина — пляски на костях
  • РИА Новости

«Украинские неонацисты уже не в первый раз пытаются устроить пляски на костях», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Она добавила, что было множество материалов о том, что на Украине «торгуют святынями, мощами», и о том, «как они это направляют за рубеж».

Местом захоронения Столыпина является Киево-Печерская лавра в Киеве, где он был застрелен.

С идеей обмена останков на пленных ВСУ выступил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунственной такую идею.

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