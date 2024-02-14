Захарова: предложение обмена пленных ВСУ на останки Столыпина — пляски на костях
- РИА Новости
«Украинские неонацисты уже не в первый раз пытаются устроить пляски на костях», — отметила Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что было множество материалов о том, что на Украине «торгуют святынями, мощами», и о том, «как они это направляют за рубеж».
Местом захоронения Столыпина является Киево-Печерская лавра в Киеве, где он был застрелен.
С идеей обмена останков на пленных ВСУ выступил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунственной такую идею.