RT в Telegram
Подпишись

Володин назвал кощунственной идею обмена останков Столыпина на военных Украины

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал кощунственной идею обмена останков Петра Столыпина, которые захоронены на территории Киево-Печерской лавры, на находящихся в России украинских военных.
Володин назвал кощунственной идею обмена останков Столыпина на военных Украины
  • globallookpress.com

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Обсуждать такое всерьёз кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — заявил Володин.

Он напомнил, что в завещании Столыпина, на которого было совершено 11 покушений, указывалось, что он должен быть похоронен там, где его убьют.

Местом захоронения Столыпина стала Киево-Печерская лавра в Киеве, где он был застрелен.

Ранее с идеей обмена выступил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.

8 февраля в российском Минобороны сообщили, что в результате переговоров в Россию были возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить