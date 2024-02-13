Володин назвал кощунственной идею обмена останков Столыпина на военных Украины
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Об этом он написал в Telegram-канале.
«Обсуждать такое всерьёз кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно», — заявил Володин.
Он напомнил, что в завещании Столыпина, на которого было совершено 11 покушений, указывалось, что он должен быть похоронен там, где его убьют.
Местом захоронения Столыпина стала Киево-Печерская лавра в Киеве, где он был застрелен.
Ранее с идеей обмена выступил директор заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко.
8 февраля в российском Минобороны сообщили, что в результате переговоров в Россию были возвращены 100 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность.