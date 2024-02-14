Суд в Донецке заочно приговорил командира ВСУ к 28 годам лишения свободы

Командира роты огневой поддержки войсковой части А2777 ВСУ Александра Николаенко приговорили к 28 годам лишения свободы за приказ расстрелять мирного жителя в Мариуполе. Такой приговор в отношении него заочно вынес Верховный суд ДНР.

В опубликованном на сайте Главной военной прокуратуры сообщении говорится, что 28 марта 2022 года, находясь на наблюдательном пункте в Мариуполе, Николаенко приказал подчинённому уничтожить двигавшийся в их сторону гражданский автомобиль, за рулём которого находился мирный житель.

«В результате произведённых по транспортному средству не менее 20 выстрелов из пулемёта Калашникова водитель скончался», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о комбате ВСУ, которого приговорили к пожизненному сроку за расправу над мирными жителями Мариуполя.