Суд в Донецке заочно приговорил командира ВСУ к 28 годам лишения свободы
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В опубликованном на сайте Главной военной прокуратуры сообщении говорится, что 28 марта 2022 года, находясь на наблюдательном пункте в Мариуполе, Николаенко приказал подчинённому уничтожить двигавшийся в их сторону гражданский автомобиль, за рулём которого находился мирный житель.
«В результате произведённых по транспортному средству не менее 20 выстрелов из пулемёта Калашникова водитель скончался», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о комбате ВСУ, которого приговорили к пожизненному сроку за расправу над мирными жителями Мариуполя.