В ДНР морпеха ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство гражданского
Как установил суд, с 20 марта по 3 апреля 2022 года военнослужащий Николай Олексенко находился на боевых позициях в Мариуполе. В один из дней он обнаружил двух невооружённых мужчин.
«Олексенко, предполагая, что данные граждане придерживаются пророссийских взглядов, выполняя заведомо преступный приказ командиров, выстрелил в них из автомата Калашникова», — говорится в сообщении.
В результате один мирный житель скончался на месте, второму удалось спастись бегством.
Ранее RT сообщал, что морпеха ВСУ приговорили к 23 годам колонии морпеха ВСУ за убийство мирного жителя.