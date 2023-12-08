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В ДНР морпеха ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство гражданского

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Верховный суд ДНР приговорил украинского солдата 36-й отдельной бригады морской пехоты к 24 годам тюрьмы за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, с 20 марта по 3 апреля 2022 года военнослужащий Николай Олексенко находился на боевых позициях в Мариуполе. В один из дней он обнаружил двух невооружённых мужчин.

«Олексенко, предполагая, что данные граждане придерживаются пророссийских взглядов, выполняя заведомо преступный приказ командиров, выстрелил в них из автомата Калашникова», — говорится в сообщении.

В результате один мирный житель скончался на месте, второму удалось спастись бегством.

Ранее RT сообщал, что морпеха ВСУ приговорили к 23 годам колонии морпеха ВСУ за убийство мирного жителя.

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