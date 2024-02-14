Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения против двух бойцов ВСУ
- РИА Новости
Речь идёт о военных из войсковой части 3057 нацгвардии Украины капитане Никите Надточем и лейтенанте Дмитрии Поповичеве.
«По версии следствия, в период с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказам Надточия и Поповичева военнослужащие войсковой части 3057 произвели в сторону расположенных в Мариуполе жилых домов и социально значимых объектов не менее 100 неизбирательных выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм из миномётов чешского производства», — сообщила прокуратура.
В результате было повреждено три домовладения, их собственникам причинён значительный ущерб. Мирные граждане, которые были в укрытиях, не пострадали.
Уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
Также командира роты огневой поддержки войсковой части А2777 ВСУ Александра Николаенко заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за приказ расстрелять мирного жителя в Мариуполе.