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Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения против двух бойцов ВСУ

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Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении украинских военных, по приказам которых из миномётов были обстреляны жилые дома в ДНР.
Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения против двух бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Речь идёт о военных из войсковой части 3057 нацгвардии Украины капитане Никите Надточем и лейтенанте Дмитрии Поповичеве.

«По версии следствия, в период с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказам Надточия и Поповичева военнослужащие войсковой части 3057 произвели в сторону расположенных в Мариуполе жилых домов и социально значимых объектов не менее 100 неизбирательных выстрелов осколочно-фугасными минами калибра 120 мм из миномётов чешского производства», — сообщила прокуратура.

В результате было повреждено три домовладения, их собственникам причинён значительный ущерб. Мирные граждане, которые были в укрытиях, не пострадали.

Уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.

Также командира роты огневой поддержки войсковой части А2777 ВСУ Александра Николаенко заочно приговорили к 28 годам лишения свободы за приказ расстрелять мирного жителя в Мариуполе.

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