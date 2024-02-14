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NZZ: украинец заявил, что его девушка грозит отрезать ему ногу из-за мобилизации

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Бежавший в Германию украинец по имени Витольд рассказал швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что его девушка пригрозила отрезать ему ногу, если он соберётся поехать на фронт.

«Она сказала, что, если я так поступлю, то она «отрежет мне ногу». Она тоже украинка. Она боится», — сказал мужчина.

Кроме того, он добавил, что не чувствует себя виноватым, находясь не на фронте, так как, по его словам, он не смог бы ничего изменить.

Ранее Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации.

Также в центре Киева прошёл митинг с требованием вернуть военнослужащих с фронта.

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