RT в Telegram
Подпишись

Зеленский признал наличие проблем с комплектованием и управлением в рядах ВСУ

Короткая ссылка
Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с проблемами, касающимися комплектования и управления.
Зеленский признал наличие проблем с комплектованием и управлением в рядах ВСУ
  • © Ukrainian Presidential Press Office via AP

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели весь день непосредственно в зоне боевых действий.

«Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал он.

Ранее Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

Глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить