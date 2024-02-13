Зеленский признал наличие проблем с комплектованием и управлением в рядах ВСУ

Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины сталкиваются с проблемами, касающимися комплектования и управления.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели весь день непосредственно в зоне боевых действий.

«Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал он.

Ранее Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.

Глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.