Зеленский признал наличие проблем с комплектованием и управлением в рядах ВСУ
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Об этом Зеленский сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров провели весь день непосредственно в зоне боевых действий.
«Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал он.
Ранее Александр Сырский заявил, что украинская армия перешла к «оборонительной операции» на линии боевого соприкосновения.
Глава объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк признала, что на вооружении у украинской армии не осталось бронетехники.