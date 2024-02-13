RT: звонарь из Севастополя пошёл служить связистом в батальоне «БАРС-33»

Звонарь из Севастополя пошёл служить связистом в батальоне «БАРС-33» Вооружённых сил России, рассказал корреспонденту RT Анне Долгаревой сам доброволец.

Доброволец рассказал, что сначала пытался попасть в зону специальной военной операции через военкомат.

По словам собеседника RT, ему это никак не удавалось, поскольку мешали то бюрократия, то возраст.

В итоге с ним связался бывший сослуживец. Необходимые документы удалось быстро собрать, и с ноября 2023 года мужчина служит в батальоне.

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