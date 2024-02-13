RT: звонарь из Севастополя пошёл служить связистом в батальоне «БАРС-33»
- РИА Новости
Доброволец рассказал, что сначала пытался попасть в зону специальной военной операции через военкомат.
По словам собеседника RT, ему это никак не удавалось, поскольку мешали то бюрократия, то возраст.
В итоге с ним связался бывший сослуживец. Необходимые документы удалось быстро собрать, и с ноября 2023 года мужчина служит в батальоне.
Ранее российский боец с позывным Пастух рассказал военкору RT Станиславу Обищенко о решении отправиться на СВО вслед за сыном.