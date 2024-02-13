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Российский боец рассказал о решении отправиться на СВО вслед за сыном

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Российский боец с позывным Пастух рассказал военкору RT Станиславу Обищенко о решении отправиться на СВО вслед за сыном.

Он рассказал, что полгода назад добровольцем пришёл в зону спецоперации, а ранее на СВО отправился его сын. По его словам, он сам отслужил в ВДВ, а теперь воюет в составе батальона «Крым».

Как отметил военный, дома сидеть было стыдно. Он говорит, что на спецоперации чувствует себя молодым.

«Надо будет бегать — буду бегать, надо будет копать — буду копать», — поделился российский боец.

Пастух подчеркивает, что всё, что необходимо для обороны и преследования ВСУ, у них есть: автоматы, гранатомёты, ПТУР.

Боец с позывным Макс также пришёл добровольцем. Он работает на передовом наблюдательном пункте, где встречает украинскую пехоту, которая «пытается убежать или перебежать».

Ранее сообщалось, что бронегруппа уссурийских десантников уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте в районе населённого пункта Андреевка южнее Артёмовска.

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