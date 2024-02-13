«СТРАНА.ua»: в Одессе женщины выгнали из трамвая сотрудников военкомата
- РИА Новости
Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» в Telegram.
«В Одессе женщины не дали сотруднику территориального центра комплектования проверить документы мужчин в трамвае», — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как женщины выгоняют из транспорта мужчину в военной форме.
Ранее житель Одессы отказался остановиться по требованию сотрудников военкомата, сопровождавший их полицейский разбил стекло в его автомобиле.