«СТРАНА.ua»: в Одессе женщины выгнали из трамвая сотрудников военкомата

На Украине, в Одессе, женщины выгнали из трамвая сотрудников военкомата, устроивших проверку документов военнообязанных пассажиров.

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua» в Telegram.

«В Одессе женщины не дали сотруднику территориального центра комплектования проверить документы мужчин в трамвае», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как женщины выгоняют из транспорта мужчину в военной форме.

Ранее житель Одессы отказался остановиться по требованию сотрудников военкомата, сопровождавший их полицейский разбил стекло в его автомобиле.