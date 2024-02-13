Силы ПВО России сбили три беспилотника ВСУ в Белгородской области
- РИА Новости
«Около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Брянской.
Ранее утром уже сообщалось, что средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.