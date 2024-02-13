Минобороны: БПЛА ВСУ самолётного типа уничтожили над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.
- РИА Новости
Об этом информирует Министерство обороны России.
Дрон был уничтожен около 11:30 мск.
11 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: