В Донецке осудили боевиков «Азова» за миномётный обстрел ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочные приговоры по уголовным делам в отношении военнослужащих националистического объединения «Азов»* за миномётный обстрел ДНР.

Как указывает Главная военная прокуратура России, Андрей Плитус, Геннадий Сухарников и Дмитрий Предборский были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, УК России, п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК России, ч. 1 ст. 356 УК России и ч. 2 ст. 167 УК России.

Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказам Плитуса националисты Сухарников и Предборский, действуя в составе миномётной батареи, обстреляли жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя.

«В результате не менее 100 миномётных выстрелов осколочно-фугасными снарядами повреждены три жилых дома, их собственникам причинён значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что суд приговорил Плитуса и Сухарникова к 27 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима каждого, а Предборского — к 25 годам лишения свободы в колонии такого же режима.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Рената Алиева к пожизненному заключению за убийство пяти мирных жителей Мариуполя.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.