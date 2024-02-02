Боевик «Азова» получил пожизненный срок за расправу над мирными жителями в Мариуполе
02 февраля 2024

Боевик «Азова» получил пожизненный срок за расправу над мирными жителями в Мариуполе

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В ДНР командир отделения ВСУ получил 25 лет колонии за приказ об убийстве мирных граждан

Верховный суд ДНР приговорил боевика нацполка «Азов»* Рената Алиева к пожизненному заключению за убийство пяти мирных жителей Мариуполя, сообщает СК России.

Как установил суд, в марте 2022 года Алиев находился в Мариуполе, где отдал приказы об убийстве четырёх мирных граждан и лично расправился ещё с одним. Его подчинённые Олег Лукьяненко, Руслан Колодяжный и Анатолий Стронько выполняли преступные приказы.

В ходе предварительного следствия Алиев не признал свою вину и отрицал причастность к преступлениям, уточняет ведомство.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что Лукьяненко получил пожизненное заключение, Колодяжный и Стронько — 26 и 27 лет колонии соответственно.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.