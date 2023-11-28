Военнослужащего ВСУ осудили за убийство двух жителей Мариуполя
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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Следствием и судом установлено, что с 15 марта по 12 апреля 2022 года Стронько совместно с другими военнослужащими вооружённых формирований Украины располагался на боевых позициях в Мариуполе. Стронько и его сослуживец Колодяжный по радиосвязи получили приказ на ограничение передвижения двух гражданских лиц, обнаруженных вблизи их позиции.
Как отмечает пресс-служба Следственного комитета России, «гражданские лица не были вооружены и не представляли угрозы для воинских формирований Украины», но Стронько и Колодяжный начали стрелять в них из автоматов, от полученных ранений потерпевшие скончались.
Приговором суда Стронько назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Колодяжный ранее приговорён к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее RT сообщил, что четверо военнослужащих ВСУ осуждены за убийства мирных жителей в Мариуполе, один из них приговорён к пожизненному заключению, а трое — к длительным срокам лишения свободы.