Военнослужащего ВСУ осудили за убийство двух жителей Мариуполя

Разведчик-телефонист ВСУ Анатолий Стронько приговорён к 27 годам лишения свободы за убийство двух мирных жителей в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что с 15 марта по 12 апреля 2022 года Стронько совместно с другими военнослужащими вооружённых формирований Украины располагался на боевых позициях в Мариуполе. Стронько и его сослуживец Колодяжный по радиосвязи получили приказ на ограничение передвижения двух гражданских лиц, обнаруженных вблизи их позиции.

Как отмечает пресс-служба Следственного комитета России, «гражданские лица не были вооружены и не представляли угрозы для воинских формирований Украины», но Стронько и Колодяжный начали стрелять в них из автоматов, от полученных ранений потерпевшие скончались.

Приговором суда Стронько назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Колодяжный ранее приговорён к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее RT сообщил, что четверо военнослужащих ВСУ осуждены за убийства мирных жителей в Мариуполе, один из них приговорён к пожизненному заключению, а трое — к длительным срокам лишения свободы.