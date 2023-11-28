Суд вынес приговор четверым бойцам ВСУ, расстрелявшим восемь жителей Мариуполя

Суд вынес приговор четверым военнослужащим ВСУ, расстрелявшим восемь мирных жителей Мариуполя.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«С февраля по май 2022 года личный состав 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, в том числе водитель пулемётного отделения Емельянов, старший механик Исайкин, водитель Терханов и старший водитель Бабич... располагались на боевых позициях в Мариуполе», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в период пребывания в городе они убили восемь мирных жителей.

Приговором суда назначено наказание: Емельянову — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, Исайкину — 25 лет, Терханову — 27 лет, Бабичу — 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.