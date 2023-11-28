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Суд вынес приговор четверым бойцам ВСУ, расстрелявшим восемь жителей Мариуполя

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Суд вынес приговор четверым военнослужащим ВСУ, расстрелявшим восемь мирных жителей Мариуполя.
Суд вынес приговор четверым бойцам ВСУ, расстрелявшим восемь жителей Мариуполя
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет России.

«С февраля по май 2022 года личный состав 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, в том числе водитель пулемётного отделения Емельянов, старший механик Исайкин, водитель Терханов и старший водитель Бабич... располагались на боевых позициях в Мариуполе», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в период пребывания в городе они убили восемь мирных жителей.

Приговором суда назначено наказание: Емельянову — пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима, Исайкину — 25 лет, Терханову — 27 лет, Бабичу — 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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