В ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе
07 сентября 2023

В ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе

07 сентября 2023 | 16:56

В ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе

07 сентября 2023 | 13:21

СК России выявил новые факты жестокого отношения командиров ВСУ к своим подчинённым

07 сентября 2023 | 12:53

Расстрелявший трёх мирных жителей нацгвардеец Украины приговорён к 26 годам тюрьмы

05 сентября 2023 | 18:04

Глава СНБО Данилов: из-за страха Запада «автократические режимы захватят мир»

05 сентября 2023 | 16:30

Суд ДНР приговорил военного ВСУ к 25 годам колонии строгого режима

05 сентября 2023 | 14:32

В ДНР приговорили к пожизненному заключению военного ВСУ за убийство 14 человек

05 сентября 2023 | 13:57

В ДНР украинский военный приговорён к 27 годам тюрьмы за убийство троих мирных жителей

05 сентября 2023 | 13:46

Украинский суд приговорил подростка из ДНР к 10 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене

04 сентября 2023 | 20:33

В Запорожской области будут судить обвиняемую в распространении фейков об армии

04 сентября 2023 | 14:55

Украинский военный осуждён на 25 лет колонии за убийство мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олега Лукьяненко к пожизненному заключению за убийство двух мужчин и женщины, не участвовавших в боевых действиях, в Мариуполе. Об этом сообщает прокуратура ДНР.

Как установил суд, в марте 2022 года Лукьяненко, находясь на боевой позиции в жилом доме в Мариуполе, заметил мужчину, который зашёл в подъезд. Лукьяненко потребовал у него документы, затем избил, силой вытащил на улицу и расстрелял.

Спустя семь дней после убийства он получил приказ убить мужчину и женщину, которые направлялись в сторону его позиций. Военный застрелил гражданских из снайперской винтовки.

Следственный комитет отмечает, что Лукьяненко полностью признал вину в совершении преступлений, подробно описал обстоятельства их совершения.

Ранее RT сообщал, что суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского военнослужащего Валентина Василенко за убийство 14 человек.