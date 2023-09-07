В ДНР солдат ВСУ получил пожизненное за тройное убийство в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил командира отделения 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Олега Лукьяненко к пожизненному заключению за убийство двух мужчин и женщины, не участвовавших в боевых действиях, в Мариуполе. Об этом сообщает прокуратура ДНР.

Как установил суд, в марте 2022 года Лукьяненко, находясь на боевой позиции в жилом доме в Мариуполе, заметил мужчину, который зашёл в подъезд. Лукьяненко потребовал у него документы, затем избил, силой вытащил на улицу и расстрелял.

Спустя семь дней после убийства он получил приказ убить мужчину и женщину, которые направлялись в сторону его позиций. Военный застрелил гражданских из снайперской винтовки.

Следственный комитет отмечает, что Лукьяненко полностью признал вину в совершении преступлений, подробно описал обстоятельства их совершения.

Ранее RT сообщал, что суд ДНР приговорил к пожизненному заключению украинского военнослужащего Валентина Василенко за убийство 14 человек.