В ДНР приговорили к пожизненному заключению военного ВСУ за убийство 14 человек
05 сентября 2023

В ДНР приговорили к пожизненному заключению военного ВСУ за убийство 14 человек

05 сентября 2023 | 14:32

В ДНР приговорили к пожизненному заключению военного ВСУ за убийство 14 человек

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Валентина Василенко к пожизненному заключению за убийство 14 мирных жителей в Мариуполе.

Следствие и суд установили, что 21 марта 2022 года Василенко вместе с другими военнослужащими ВСУ расстрелял шестерых мирных жителей, которые проходили мимо боевых позиций ВСУ. Все гражданские погибли.

23 марта 2022 года он вместе с сослуживцами открыл огонь по гражданскому автомобилю, в котором находились восемь человек, включая женщину с ребёнком. Погибли все пассажиры.

«Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что суд ДНР приговорил артиллериста ВСУ к пожизненному лишению свободы.