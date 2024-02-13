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Солдат ВСУ рассказал о сотне убитых бойцов за сутки в зоне СВО

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Солдат ВСУ Жасулан Дусембин заявил, что в ходе боёв в Серебрянском лесничестве украинская армия за день потеряла около сотни бойцов.

По словам военного, в его роте из 30 человек уцелели 11, но офицерский состав о потерях не переживал.

«Какая разница? Придут новые мобики». Я слышал эту фразу не раз... Моему знакомому в другой механизированной бригаде командир заявил: «Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и всё забудется», — цитирует его РИА Новости.

Ещё один боец Дмитрий Горбань с позывным Француз отметил, что украинских солдат не только бросают в «мясные штурмы», но и вынуждают держать «мясную оборону» при явном превосходстве ВС России.

«Пока потери не достигнут 70%, никто не разрешит отступить», — пояснил он.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев применяет тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении.

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